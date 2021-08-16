Министерство иностранных дел Украины владеет информацией о 50 украинцах, которые продолжают находиться на территории захваченного талибами Афганистана. Почти со всеми гражданами уже связались украинские дипломаты.

Об этом сообщает спикер МИД Олега Николенко.

"В Афганистане продолжают находиться до 50 украинцев. В основном, это - люди, которые работают по частным контрактам, и граждане афганского происхождения. Почти со всеми сейчас установлена связь, дипломаты уточняют, кто из них имеет желание быть эвакуированным", - заявил он.

Николенко добавил, что МИД уже прорабатывает возможные пути безопасной эвакуации украинских граждан из Афганистана, в том числе с использованием возможностей иностранных партнеров.

Ранее сообщалось, что талибы освободили заключенных крупнейшей тюрьмы Афганистана.

Также мы писали о том, что президент Афганистана объяснил свой побег из страны. По словам Ашрафа Гани, талибы были настроены организовать бойню в столице Афганистана.

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