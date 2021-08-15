Боевики движения Талибан освобождают заключенных крупнейшей в Афганистане тюрьмы Пул-э-Чархи. Как видно из видео, опубликованного в соцсетях, десятки заключенных выходят из тюрьмы с вещами.

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Pro-TB sources claiming that Taliban inmates have attacked prison guards in Pul-e-Charkhi prison and there is rioting going on inside the prison. Gunshots also reported. VIDEO circulating on pro-TB channels. #Afghanistan #Kabul pic.twitter.com/l9F6pByNcc — FJ (@Natsecjeff) August 14, 2021

По состоянию на 2018 год в тюрьме Пул-э-Чархи находились до 5 тысяч заключенных. Эта тюрьма стала известной из-за пыток и смертной казни после Саурской революции 1978 года.



Есть утверждение, что в период с апреля 1978 года по декабрь 1979 коммунистическая Народно-демократическая партия Афганистана под руководством Нур Мухаммед Тараки казнила около 27 тысяч политических заключенных в Пул-э-Чархи.

Ранее мы писали о том, что талибы захватили второй по величине город Афганистана.

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