Боевики движения Талибан освобождают заключенных крупнейшей в Афганистане тюрьмы Пул-э-Чархи. Как видно из видео, опубликованного в соцсетях, десятки заключенных выходят из тюрьмы с вещами.

Pro-TB sources claiming that Taliban inmates have attacked prison guards in Pul-e-Charkhi prison and there is rioting going on inside the prison. Gunshots also reported. VIDEO circulating on pro-TB channels. #Afghanistan #Kabul pic.twitter.com/l9F6pByNcc