Заместителя председателя Черниговской областной государственной администрации и его сообщника задержали при получении взятки в размере $160 тыс. за "помощь" в приватизации гостиничного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Замгубернатора пытался "срубить денег" с украинца, который хотел купить государственный отельный комплекс "Славянский" на территории Черниговской области. Он расположен на берегу Десны в Новгород-Северском,его стартовая цена составляет более 26 млн грн без НДС.

Сообщник чиновника представился руководителем этой гостиницы и за $160 тыс. гарантировал победу на открытых торгах.

Деньги предназначались зампредседателя Чергниговской ОГА, который должен был организовать онлайн-аукцион без конкурентов. Чтобы доказать серьезность "схемы", посредник познакомил бизнесмена с чиновником.

Правоохранители задержали коррупционера и его подручного, когда те получали взятку в Киеве.

Им сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Теперь им грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что в июне 2020 года тогдашнего губернатора Кировоградской области Андрея Балоня задержали при получении взятки, которую он требовал у начальника Госпотребслужбы за сохранение должности.