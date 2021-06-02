Замглавы Черниговской ОГА задержали при получении взятки в 160 тысяч долларов (видео) [ Редактировать ]
Источник: ГБР
Заместителя председателя Черниговской областной государственной администрации и его сообщника задержали при получении взятки в размере $160 тыс. за "помощь" в приватизации гостиничного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
Замгубернатора пытался "срубить денег" с украинца, который хотел купить государственный отельный комплекс "Славянский" на территории Черниговской области. Он расположен на берегу Десны в Новгород-Северском,его стартовая цена составляет более 26 млн грн без НДС.
Сообщник чиновника представился руководителем этой гостиницы и за $160 тыс. гарантировал победу на открытых торгах.
Деньги предназначались зампредседателя Чергниговской ОГА, который должен был организовать онлайн-аукцион без конкурентов. Чтобы доказать серьезность "схемы", посредник познакомил бизнесмена с чиновником.
Правоохранители задержали коррупционера и его подручного, когда те получали взятку в Киеве.
Им сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Теперь им грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, что в июне 2020 года тогдашнего губернатора Кировоградской области Андрея Балоня задержали при получении взятки, которую он требовал у начальника Госпотребслужбы за сохранение должности.
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