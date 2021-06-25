Под Львовом пограничник "погорел" на крупной взятке [ Редактировать ]
Инспектор одного из отделов пограничной службы Львовского пограничного отряда получил взятку за пропуск контрабандных товаров на территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Служащий требовал и получил неправомерную выгоду в размере 3600 долларов за пропуск в страну товаров без таможенного досмотра через государственную границу.
Товары общего потребления - бытовую технику, продукты питания и бытовую химию планировалось переправлять через один из пунктов пропуска Галицкой таможни Гостаможслужбы.
Отмечается, что злоумышленник был задержан во время получения второй части взятки в размере 2300 долларов. В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения и отстранения его от должности. Сейчас продолжаются следственные действия.
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Кроме того, сотрудников столичной таможенной службы подозревают в проведении махинаций на миллионы гривен. Фигуранты осенью 2020 года занимались контролем классификации нефтепродуктов, которые поступали из-за границы.
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