Злоумышленник был задержан при получении второй части взятки/ фото: Lexindorm

Инспектор одного из отделов пограничной службы Львовского пограничного отряда получил взятку за пропуск контрабандных товаров на территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Служащий требовал и получил неправомерную выгоду в размере 3600 долларов за пропуск в страну товаров без таможенного досмотра через государственную границу.

Товары общего потребления - бытовую технику, продукты питания и бытовую химию планировалось переправлять через один из пунктов пропуска Галицкой таможни Гостаможслужбы.

Отмечается, что злоумышленник был задержан во время получения второй части взятки в размере 2300 долларов. В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения и отстранения его от должности. Сейчас продолжаются следственные действия.

Читайте также, заместителя председателя Черниговской областной государственной администрации и его сообщника задержали при получении взятки в размере $160 тыс. за "помощь" в приватизации гостиничного комплекса. Сообщник чиновника представился руководителем гостиницы.

Кроме того, сотрудников столичной таможенной службы подозревают в проведении махинаций на миллионы гривен. Фигуранты осенью 2020 года занимались контролем классификации нефтепродуктов, которые поступали из-за границы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.