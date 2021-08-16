Біля Золотого-4 противник вів вогонь з гранатометів [ Редактировать ]
Три ворожих обстріли українських позицій було минулої доби на фронті. Неподалік Світлодарська незаконні збройні формування атакували українських захисників із гранатометів.
Поблизу Золотого-4 вдарили ще й із великокаліберних кулеметів. Гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю ворог застосував і біля Катеринівки. Українські оборонці відкривали вогонь у відповідь.
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