Українські вогнеборці, які гасили пожежі в Туреччині повернулися додому. Зустріли наших рятувальників на одеському аеродромі "Шкільний".

Нагадаю, два тижні тому два екіпажі українських пожежників вирушили до Туреччини. Літаки ДСНС працювали поблизу провінцій Анталія та Іспарта. За цей час із повітря скинули майже тисячу тонн води.