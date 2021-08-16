Люди в скорботі за загиблим мером

Кривий Ріг у скорботі. У місті оголошено жалобні дні за загиблим мером. Костянтина Павлова напередодні знайшли мертвим із вогнепальним пораненням на порозі його будинку. Чому загинув міський голова? І які версії розглядає слідство? Розкажуть мої колеги.

У фойє Криворізької міськради - чимало квітів. Від самого ранку їх несуть сюди жителі міста. Люди в скорботі за загиблим мером. Костянтин Павлов цю посаду обійняв у грудні 2020. Містяни кажуть був справжнім господарником.

Отлічнєйший чєловєк, жизнєрадостний. Не повірю в жизні шо він сам застрелився. Не повірю. Хай мене до стєнки ставлять я не повірю.

Павлова знайшли застреленим учора під вечір на порозі власного будинку в селі Вільне під Кривим Рогом. Поруч із тілом лежав мисливський карабін.

Андрій Гальченко, радник міського голови:

Помічник позвонив, ну тобто він приїхав сюди по виклику жени, дружини, яка сказала що Костянтин не виходе на зв'язок зранку. Він приїхав, побачив та набрав 102 і подзвонив мені і сказав, що у нас ЧП.

За версією слідства, інцидент трапився близько шостої ранку. Сусіди ж кажуть пострілу не чули.

Так шо нічого ми не чули, бо ми спали.

Сьогодні зранку в інтернеті з'явилося відео з камер спостереження, розташованих у будинку. Видно, як міський голова довго стоїть із карабіном у руках на ґанку. Багато курить і зазирає до мобільного телефону. У поліції кажуть - розглядають кілька версій загибелі Костянтина Павлова.

Анатолій Щадило, начальник ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області:

Це вбивство, самогубство, а також необережне поводження зі зброєю.

Та є і четверта версія "доведення до самогубства". Так вважають представники політичної партії "Опозиційна платформа - За життя", членом якої був Павлов.

Андрій Гальченко, радник міського голови:

Он был пребывал в хорошем настроении. Я вчера с ним разговаривал. то есть все было нормально. Никаких вопросов. Мы вчера разговаривали по телефону он шутил. Никаких вопросов вообще не было.

Олексій Лавриненко, представник молодіжного крила політичної партії "Опозиційна платформа - За життя":

И на видео видно в другой одежде и без носков. А на фотографиях, когда уже лежит труп, он в носках и совершенно другой одежде. Но то, что он и чего-то боялся или переживал, на видео это очень заметно.

До того як очолити місто Костянтин Павлов був народним депутатом. Відстоював інтереси регіону. На посаді мера теж встиг чимало - кажуть люди.

Катерина, жителька Кривого Рогу:

Сделал для граждан города бесплатный проезд. Бесплатыне карточки. Начал обновлять инфраструктуру. Делать дороги и развлекательные майданчики.

Валентина Лагутіна, жителька Кривого Рогу:

І для пенсіонерів одноразова виплата збільшена була в цьому році.

За попередньою інформацією, прощання з Костянтином Павловим відбудеться 19 серпня. І доти - у місті оголошено жалобу.