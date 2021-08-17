Туреччина пришвидшила будівництво стіни на кордоні з Іраном, щоб зупинити наплив біженців з Афганістану. Про це заявив міністр оборони країни. За словами урядовців, до східного кордону прибуває дедалі більше колишніх військових з Афганістану, а також цивільних і контрабандистів. На їхньому шляху планують звести бетонний паркан вздовж усього іранського кордону - 295 кілометрів.

Будівництво триває з 2017 року, але нині готові лише приблизно 5 кілометрів конструкції. Поки що Туреччина розмістила на кордоні додаткові військові підрозділи.