Туреччина пришвидшила будівництво стіни на кордоні з Іраном [ Редактировать ]
Туреччина пришвидшила будівництво стіни на кордоні з Іраном, щоб зупинити наплив біженців з Афганістану. Про це заявив міністр оборони країни. За словами урядовців, до східного кордону прибуває дедалі більше колишніх військових з Афганістану, а також цивільних і контрабандистів. На їхньому шляху планують звести бетонний паркан вздовж усього іранського кордону - 295 кілометрів.
Будівництво триває з 2017 року, але нині готові лише приблизно 5 кілометрів конструкції. Поки що Туреччина розмістила на кордоні додаткові військові підрозділи.
по теме
Події в Афганістані спричинили хвилю міграції афганців до Туреччини
Україна евакуювала зі столиці Афганістану 30 своїх громадян. Крім того, нашим літаком вивезли близько сотні громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі та Афганістану
Таліби взяли Кабул під контроль, президент Ашраф Гані втік за кордон
У розпачі люди видираються на крила літаків. Є інформація про 5 загиблих в аеропорту. Що відбувається в країні та як на це реагує світ?
Посольства України в Таджикистані та Пакистані формують список тих, хто хоче полишити країну