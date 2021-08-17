Рятувальники розбирають завали та шукають тих, хто міг вижити

Майже півтори тисячі людей загинули внаслідок землетрусу на Гаїті, ще 6 тисяч травмовані. В країні оголосили триденну жалобу.

Землетрус сколихнув Гаїті в суботу, проте кількість жертв щодня зростає. Досі достеменно невідомо, скільки людей зникли безвісти. Рятувальники і далі розбирають завали та шукають тих, хто міг вижити. Їм на допомогу прибули також колеги з сусідніх країн. Стихія пошкодила понад 5 тисяч домівок.