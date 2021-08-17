Вже сьогодні кожен охочий зможе побачити оригінал угоди гетьмана Пилипа Орлика про права і вольності Війська Запорізького. Уперше за три століття документ потрапив в Україну. Швеція позичила його для виставки до Дня Незалежності. Втім, будуть в експозиції й інші, не менш цікаві раритети.

Перша конституція України вперше повернулася додому. Через 311 років. У Софію Київську завезли 8 унікальних експонатів. Зі Швеції привезли гетьманську булаву, яка, найімовірніше, належала Івану Мазепі і конституцію Пилипа Орлика 1710 року. Вона написана латиницею. Це оригінал документа, який вірогідно було перекладено спеціально для шведського короля, який за документом ставав протекторатом України.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Ми повертаємо собі самих себе. Це важливо. 311 років ця книжечка не була в Україні.

Тобіас Тіберг, посол Швеції в Україні:

Унікальним цей документ робить те, що він містить у собі такі важливі положення, як розподіл влади, право на самоврядування, створення парламенту.

У конституції Пилипа Орлика є преамбула, 16 статей і присяга Гетьмана. У статтях йдеться про незалежність України, про визнання Константинопольського патріархату та необхідність дружби з Кримським ханством. Є і соціальні статті.

В'ячеслав Корнієнко, заступник генерального директора Національного заповідника "Софія Київська":

Там щось цікаво проголошується, що потрібно створити такі умови, аби молодь не виїжджала за кордон на заробітки. Якщо ти читаєш цей текст, важко уявити, що це початок ХVIII ст., а не якийсь 2020-2021 роки.

На виставці є й інші пам'ятки козацької доби - це 5 універсалів виданих гетьманом Мазепою, та його клейнод. Ці експонати взяли з українських музеїв. Про враження від виставки ми розпитали у перших відвідувачів.

Вже відсьогодні кожен охочий може відвідати цю виставку. Триватиме вона до 15 листопада.