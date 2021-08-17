За правилами, плисти можна лише на підручних засобах

Човни з картонних коробок, пластикових пляшок і велосипедних запчастин намагалися плисти Дунаєм. Так угорці провели щорічні водні перегони в селищі Харта.

За правилами, можна плисти на чому завгодно, лише не на байдарках, катерах і каное. Команди-учасниці мають представити плавзасіб, створений власноруч. Традиційно змагаються 16 команд з місцевих піцерій, пабів і кафе.