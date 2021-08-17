Працівники угорських пабів влаштували традиційні "сміттєві" перегони на Дунаї [ Редактировать ]
Човни з картонних коробок, пластикових пляшок і велосипедних запчастин намагалися плисти Дунаєм. Так угорці провели щорічні водні перегони в селищі Харта.
За правилами, можна плисти на чому завгодно, лише не на байдарках, катерах і каное. Команди-учасниці мають представити плавзасіб, створений власноруч. Традиційно змагаються 16 команд з місцевих піцерій, пабів і кафе.
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