В Ривненской области у 80% больных коронавирусом определили инфицирование штаммом "Дельта". Об этом сообщает пресс-служба Ривненской ОГА.

Кроме того, в регионе увеличивается динами заболевания коронавирусом.

Главный санитарный врач области Роман Сафонов заявил:

Динамика заболевания COVID-19 в Ровенской области увеличивается. Только за последнюю неделю количество заболевших возросло на 60%.

По его словам, "Дельта" штамм активный и быстро распространяется.

Сейчас 80% больных COVID-19 заражены этим штаммом. Уже завтра мы направляем 30 образцов в подтверждение результатов в арбитражную лабораторию.

Напомним, в Днепропетровской области зафиксировали три случая заражения штаммом коронавируса "Дельта". Также в области фиксируют увеличение количества больных, ситуацию прокомментировала заведующая отделом организации эпидемиологических исследований.

Кроме того, в Черновицкой области зафиксировано 34 случая штамма коронавируса "Дельта". Главный санврач области Наталья Гопко рассказала, что штамм начал распространяться по региону минимум с середины июля, в лаборатории исследовали материал.

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