У 80% больных коронавирусом в Ривненской области обнаружен штамм "Дельта" [ Редактировать ]
В Ривненской области у 80% больных коронавирусом определили инфицирование штаммом "Дельта". Об этом сообщает пресс-служба Ривненской ОГА.
Кроме того, в регионе увеличивается динами заболевания коронавирусом.
Главный санитарный врач области Роман Сафонов заявил:
Динамика заболевания COVID-19 в Ровенской области увеличивается. Только за последнюю неделю количество заболевших возросло на 60%.
По его словам, "Дельта" штамм активный и быстро распространяется.
Сейчас 80% больных COVID-19 заражены этим штаммом. Уже завтра мы направляем 30 образцов в подтверждение результатов в арбитражную лабораторию.
Напомним, в Днепропетровской области зафиксировали три случая заражения штаммом коронавируса "Дельта". Также в области фиксируют увеличение количества больных, ситуацию прокомментировала заведующая отделом организации эпидемиологических исследований.
Кроме того, в Черновицкой области зафиксировано 34 случая штамма коронавируса "Дельта". Главный санврач области Наталья Гопко рассказала, что штамм начал распространяться по региону минимум с середины июля, в лаборатории исследовали материал.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Американские ученые заявили о высокой смертоносности нового штамма коронавируса
В среду, 11 августа, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал области, где ухудшается ситуация с количеством зараженных коронавирусом
В среду, 11 августа, появилась информация о том, что в правительство Украины продлит адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации
Во вторник, 10 августа, Киев получил официальное письмо от Еврокомиссии, в котором указано, что украинские электронные ковидные сертификаты прошли успешное техническое оценивание в Европейском Союзе.
Работали 965 мобильных бригад, 2 774 прививочных пункта и 325 центров вакцинации