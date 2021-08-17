В Украине существуют бумажные сертификаты вакцинации от коронавирусной инфекции и в Министерстве здравоохранения Украины рассказали, как внести данные в документ, а также изменить информацию. Информацию опубликовали в пресс-службе Национальной службы здоровья Украины.

Таким образом, для того, чтобы внести данные в сертификат, нужно обратиться к семейному врачу, с которым была заключена декларация, так как именно он имеет право вносить данные в электронную декларацию, либо же что-то там исправлять.

Отмечается, что в случае, если медик не видит в электронной системе данных о прохождении вакцинации, следует обратиться в пункт, где была проведена вакцинация. При этом с собой обязательно нужно иметь паспорт либо же документ, удостоверяющий личность.

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Кроме того, украинцы, которые хотят получить сертификаты о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции, должны обратиться к своим семейным врачам. Все препараты для вакцинации, которые используются на территории Украины, официально признаны в ВОЗ.

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