Украинцы, которые хотят получить сертификаты о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции, должны обратиться к своим семейным врачам. Об этом в эфире одного из телеканалов министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, все препараты для вакцинации, которые используются на территории Украины, официально признаны Всемирной организацией здравоохранения, а сертификат является международным.

Вы обращаетесь к своему семейному врачу или лечащему врачу после того, как вам провели прививку два раза вакциной против COVID-19. У нас все вакцины признаны ВОЗ, поэтому на каждую из них семейный врач вам выдаст международный сертификат о проведении вакцинации.

Отмечается, что это свидетельство не обязательно будет сделано на бумаге желтого цвета, как принято считать в части медицинских учреждений. Также в Украине разрабатывается электронная версия сертификата об иммунизации, согласно техническому заданию ЕС.

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Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что украинский сертификат о вакцинации уже согласились признать несколько стран Европы. Министерство иностранных дел продолжает работать над расширением географии действия сертификатов.

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