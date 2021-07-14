Украинским COVID-сертификатам установили срок действия [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины внес изменения в COVID-сертификаты. Их срок действия составит 180 суток, а ПЦР-тестов - 72 часа.
Так, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
Отметим, что правительство внесло изменения в приложение к Порядку формирования и использования сертификата, подтверждающего вакцинацию от СОVID-19, отрицательный результат тестирования или выздоровление лица от болезни.
Ранее доктор Комаровский рассказал, как спастись от Дельта-штамма.
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