Кабинет министров Украины внес изменения в COVID-сертификаты. Их срок действия составит 180 суток, а ПЦР-тестов - 72 часа.

Так, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Отметим, что правительство внесло изменения в приложение к Порядку формирования и использования сертификата, подтверждающего вакцинацию от СОVID-19, отрицательный результат тестирования или выздоровление лица от болезни.

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