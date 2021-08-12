В Украине задерживается бета-тестирование COVID-сертификата в приложении "Дія" для пользователей смартфонов с операционной системой Android. Это произошло из-за необходимости согласования с Google.

Сейчас согласовываем с Google политику конфиденциальности обработки медицинских данных. После чего будем ожидать одобрения новой версии в Play Market.

После того, как министерство получит решение Google и Play Market, бета-тестирование COVID-сертификата начнется и на платформе Android.

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Но точных сроков пока не называют.

Читайте также, Кабинет министров Украины внес изменения в COVID-сертификаты. Их срок действия составит 180 суток, а ПЦР-тестов - 72 часа, правительство внесло изменения в приложение к Порядку формирования и использования сертификата, подтверждающего вакцинацию от СОVID-19.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что украинский сертификат о вакцинации уже согласились признать несколько стран Европы. Министерство иностранных дел продолжает работать над расширением географии действия сертификатов.

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