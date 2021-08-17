Далі про війну на сході. Українського військового поранено сьогодні на фронті. Це сталося вранці поблизу Водяного на півдні Донеччини. Там незаконні збройні формування вели вогонь з мінометів 120 калібру. Також противник зі стрілецької зброї двічі атакував позиції армійців поблизу Причепилівки.

Напередодні від кулі ворожого снайпера загинув боєць третього механізованого батальйону 26-річний Артем Мазур. Загалом, за минулу добу чотири ворожих обстріли. Із передової репортаж Станіслава Кухарчука.

Ця моторошна музика розірваного металу немов реквієм за полеглими. Напередодні ввечері тут, на околицях Мар'янки ворожа куля обірвала життя 26-річного бійця Артема Мазура. Він був досвідченим вояком, адже став на захист країни ще в 17 році. Після смерті Артема його побратими ще обачніші. Бо є вагома причина.

До свого посту Віталій веде нашу групу лише під прикриттям окопів чи будівель. Після короткочасного затишшя околиці Мар'янки знову перетворилися на пекло - на позиції найманців заїхали снайпери.

Віталій, військовослужбовець Збройних сил України:

Було тихо, тиша, але зараз, останніх днів три-чотири працюють і працюють жорстко. Заїхала група, і не одна.

Аби хоч якось заховатися від снайперського вогню, наші вояки використовують будь-які підручні матеріали. Або ж навіть спеціальне броньоване скло.

А на склі киянин Олександр знається. Ще рік тому він працював на фірмі з виготовлення склопакетів, але вирішив підписати контракт і йти боронити Батьківщину. Для 44-річного чоловіка ця ротація перший бойовий досвід, та свого ворога він вже вивчив досконало.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Движение происходит, мы его слышим, изредка видим, но мы прячем свое движение, они прячут свое движение от нас. Смотришь, главное, чтоб не вылазить и не подставляться и других не подставлять.

А зміни в поведінці противника можна побачити і неозброєним оком. За останній місяць ворог почав активно застосовувати разом із мінометами навіть ствольну артилерію. При тому, що б'ють не тільки по позиціях наших військових.

Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:

Останнім часом посилились обстріли об'єктів цивільної інфраструктури з боку противника, що не дуже зрозуміло навіть іноді це провокуючі дії, які налаштовують місцеве населення в часності і проти нас тому, що війна не стухає.

Чого очікувати від противника, наші вояки поки не знають. Але українська армія готова до бою і здавати свої позиції не збирається.