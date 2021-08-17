Грядущие iPhone 13 еще не поступили в продажу, как уже стали "известны" цены нового модельного ряда.

Прайс озвучила исследовательская фирма TrendForce, составившая прогноз относительно стоимости смартфонов, который является наиболее приближенный к реальным ценам.

По словам аналитиков, все смартфоны iPhone 13 будут стоить столько же, сколько iPhone 12 в прошлом году.

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Дело в том, что новые айфоны не содержат значительных обновлений по части аппаратного оснащения. Но компании удалось оптимизировать производственные затраты, позволившие сохранить приятные прошлогодние ценники.

Прогноз относительно стоимости модельного ряда iPhone 13:

iPhone 13 mini : $699 за версию с 64 ГБ, $749 — за 128 ГБ и $849 — за 256 ГБ.

: $699 за версию с 64 ГБ, $749 — за 128 ГБ и $849 — за 256 ГБ. iPhone 13 : от $799 и до $949.

: от $799 и до $949. iPhone 13 Pro со 128 ГБ будет стоить $999, с 256 ГБ — $1099, а с 512 ГБ — $1299.

со 128 ГБ будет стоить $999, с 256 ГБ — $1099, а с 512 ГБ — $1299. iPhone 13 Pro Max со 128 ГБ – $1099, с 256 ГБ — $1199, а с 512 ГБ — $1399.

Презентация новинок от Apple, ожидаемо, состоится в первой половине сентября 2021 года, а выход в продажу смартфонов состоится месяц спустя.

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Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Apple отвергла iPhone 13 в корпусе "мини". Также были слухи о том, что iPhone 13 получит терабайт памяти.

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