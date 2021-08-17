Цены грядущих iPhone 13 приятно удивят мир [ Редактировать ]
Источник: LetsGoDigital
Грядущие iPhone 13 еще не поступили в продажу, как уже стали "известны" цены нового модельного ряда.
Прайс озвучила исследовательская фирма TrendForce, составившая прогноз относительно стоимости смартфонов, который является наиболее приближенный к реальным ценам.
По словам аналитиков, все смартфоны iPhone 13 будут стоить столько же, сколько iPhone 12 в прошлом году.
Дело в том, что новые айфоны не содержат значительных обновлений по части аппаратного оснащения. Но компании удалось оптимизировать производственные затраты, позволившие сохранить приятные прошлогодние ценники.
Прогноз относительно стоимости модельного ряда iPhone 13:
- iPhone 13 mini: $699 за версию с 64 ГБ, $749 — за 128 ГБ и $849 — за 256 ГБ.
- iPhone 13: от $799 и до $949.
- iPhone 13 Pro со 128 ГБ будет стоить $999, с 256 ГБ — $1099, а с 512 ГБ — $1299.
- iPhone 13 Pro Max со 128 ГБ – $1099, с 256 ГБ — $1199, а с 512 ГБ — $1399.
Презентация новинок от Apple, ожидаемо, состоится в первой половине сентября 2021 года, а выход в продажу смартфонов состоится месяц спустя.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Apple отвергла iPhone 13 в корпусе "мини". Также были слухи о том, что iPhone 13 получит терабайт памяти.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Face ID и фронтальная камера будут спрятаны под экраном в iPhone 13
Новый патент Apple будет предупреждать владельцев iPhone, когда гибкий экран может покрыться трещинами
Функция "кинематографическое видео" будет автоматически размывать фон отснятого материала
Cоблюдайте рекомендации Apple по уходу за батареей смартфона
В частности, программа будет искать изображения жестокого обращения над детьми