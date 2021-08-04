До выхода iPhone 13 осталось чуть больше месяца, а в сети уже появились первые снимки нового смартфона Apple, который интригует своим нововведением.

На слитых фото запечатлены корпусы более дорогой модели iPhone 13 Pro, в котором заметна важная деталь – отсутствие физического порта для зарядки Lightning, отсутствует даже Smart Connector. Вместо порта на нижнем торце остались лишь два маленьких разъема под коннектор MagSafe.

Кроме того, инсайдер отмечает, что устройства на снимках отображают два новых будущих цвета iPhone 13 — темно-фиолетовый и серый. На данный момент неизвестно, настоящие ли это корпуса, или всего лишь макеты.

Стоит отметить, что слухи об отсутствии порта Lightning в iPhone ходят уже давно. Внедрение магнитной зарядной системы MagSafe решил проблему с удобной и стабильной беспроводной зарядкой.

Отныне перед инженерами Apple стоит задача обеспечения надежного соединения между смартфоном и компьютерами Mac для прошивки, переброса данных или резервного копирования.

Тогда инсайдеры заявляли, что Apple разрабатывает совершенно новую систему обмена данными, которая позволит полностью обойтись без коннектора. Эта система будет задействовать Wi-Fi и Bluetooth для соединения и передачи данных.

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Резервное копирование уже сейчас доступно по беспроводному каналу, а при восстановлении прошивки девайс будет скачивать файл iOS прямо из сети — подобным образом сейчас восстанавливаются компьютеры Mac.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Apple отвергла iPhone 13 в корпусе "мини". Также в iPhone 13 изменят элемент дизайна.