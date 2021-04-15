До официального анонса iPhone 13 осталось еще несколько месяцев, но инсайдеры уже делятся информацией о том, как будет выглядеть новое поколение смартфонов Apple.

Модуль камеры получит значительное увеличение разрешения матрицы, но если вы поклонник "мини" размера для iPhone, то, вероятно, вас ждет разочарование.

iPhone 13 "мини" не будет

В новом отчете аналитика Минг-Чи Куо указывается, что Apple может отказаться от 5,4-дюймового iPhone из своей линейки 2022 года, поскольку продажи iPhone 12 mini оказались провальными.

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Вместо "мини" покупателям будет предложено только две основные и две высокопроизводительные модели Pro в размерах диагоналей 6,1 и 6,7 дюймов.

Компания по-прежнему будет предлагать 5,4-дюймовую модель iPhone 12 в составе линейки iPhone 13, но это, возможно, конец пути для "мини" размера.

Фотокамера iPhone 13 получит улучшение до 48 МП

5,4-дюймовый iPhone в настоящее время представлен iPhone 12 mini, который должен был заменить iPhone SE. Apple ожидала большого спроса на него, но потребители в подавляющем большинстве выбрали модели большего размера. Это побудило компанию значительно снизить производство iPhone 12 mini и iPhone SE.

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Ожидается, что iPhone 13 будет обновлением iPhone 12 в стиле "S", который сохранит тот же дизайн и будет предлагать немного улучшенное внутреннее устройство.

С другой стороны, iPhone 14, скорее всего, будет выпущен с более смелым дизайном, в котором наконец-то откажутся от порта Lightning для по-настоящему беспроводного взаимодействия.

iPhone 13 будет неотличим от iPhone 12

Минг-Чи Куо считает, что модуль камеры также получит существенное обновление, с 48-мегапиксельным основным фотосенсором, который получит самую качественную фотокамеру, чем существующие iPhone, а также все флагманы Android.

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Ожидается, что новая фотокамера обеспечит лучшее качество изображения в ночном режиме, а также поддержку захвата видео 8K и сможет интегрировать ту же технологию стабилизации изображения со сдвигом датчика, что и в iPhone 12 Pro Max.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, что iPhone 13 получит терабайт памяти. Также на днях эксперты назвали самый выгодный смартфон 2021 года, который сбережет деньги.