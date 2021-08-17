На Рівненщині просто на ходу загорівся вантажний потяг. Сталося це неподалік від залізничної станції "Малинськ" між Рівним і Сарнами.

Відео, як із тепловоза валить дим, зняли очевидці. На кадрах видно, що спочатку працівники "Укрзалізниці" намагалися загасити полум'я власними силами, але у них не вийшло.

На місце викликали рятувальників. Ті приборкали вогонь за пів години. Причину займання та суму збитків - ще встановлюють.

Дмитро Мельник, начальник пресслужби ГУ ДСНС України в Рівненській області: