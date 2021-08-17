На Рівненщині горів тепловоз [ Редактировать ]
На Рівненщині просто на ходу загорівся вантажний потяг. Сталося це неподалік від залізничної станції "Малинськ" між Рівним і Сарнами.
Відео, як із тепловоза валить дим, зняли очевидці. На кадрах видно, що спочатку працівники "Укрзалізниці" намагалися загасити полум'я власними силами, але у них не вийшло.
На місце викликали рятувальників. Ті приборкали вогонь за пів години. Причину займання та суму збитків - ще встановлюють.
Дмитро Мельник, начальник пресслужби ГУ ДСНС України в Рівненській області:
Було встановлено, що пожежа трапилася у моторному відсіку тепловоза. Ще до приїзду вогнеборців співробітниками Укрзалізниці було від'єднано сам тепловоз від основного вантажного потяга. Пожежу доволі швидко вдалося ліквідувати. Жертв та постраждалих немає. Пошкоджено моторний відсік.
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