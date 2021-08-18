Землетрус у Гаїті забрав життя майже двох тисяч людей [ Редактировать ]
Кількість загиблих від землетрусу на Гаїті сягнула майже двох тисяч. Ще близько 10 тисяч травмовані. Місцеві лікарні переповнені. Землетрус силою 7,2 бали стався чотири дні тому на південному заході країни.
Внаслідок стихії понад 100 тисяч будинків у регіоні повністю або частково зруйновані. Рятувальники і далі шукають уцілілих і тіла загиблих. 11 років тому внаслідок землетрусу в країні загинули понад 200 тисяч людей.
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