Во вторник, 17 августа, вечером в Амур-Нижнеднепровском районе Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием четырех грузовых автомобилей. В результате четырех человек госпитализировали, один мужчина погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Спасатели установили, что столкнулись:

- грузовик Scania, перевозивший нефтепродукты,

- грузовой автомобиль DAF, который был предназначен для перевозки сыпучих зерновых культур,

- малотонажный грузовой автомобиль Mercedes,

- грузовой автомобиль DAF.

На момент прибытия спасателей кабина грузового автомобиля DAF оказалась охвачена огнем. Водитель успел вовремя покинуть горящее транспортное средство. В искореженном грузовике Mercedes находилось заблокированное тело водителя (мужчина 1992 года рождения). Его доставали спасатели.

"Работниками экстренной медицинской помощи были госпитализированы в медицинские учреждения города Днепр четверо пострадавших с различными степенями тяжести", - говорится в сообщении.

Детали дорожно-транспортного происшествия устанавливают правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Черкассах пьяный водитель устроил смертельное ДТП.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.