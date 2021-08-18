Под Днепром столкнулись четыре грузовика, есть погибший (фото, видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 17 августа, вечером в Амур-Нижнеднепровском районе Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием четырех грузовых автомобилей. В результате четырех человек госпитализировали, один мужчина погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Спасатели установили, что столкнулись:
- грузовик Scania, перевозивший нефтепродукты,
- грузовой автомобиль DAF, который был предназначен для перевозки сыпучих зерновых культур,
- малотонажный грузовой автомобиль Mercedes,
- грузовой автомобиль DAF.
На момент прибытия спасателей кабина грузового автомобиля DAF оказалась охвачена огнем. Водитель успел вовремя покинуть горящее транспортное средство. В искореженном грузовике Mercedes находилось заблокированное тело водителя (мужчина 1992 года рождения). Его доставали спасатели.
"Работниками экстренной медицинской помощи были госпитализированы в медицинские учреждения города Днепр четверо пострадавших с различными степенями тяжести", - говорится в сообщении.
Детали дорожно-транспортного происшествия устанавливают правоохранители.
Ранее сообщалось, что в Черкассах пьяный водитель устроил смертельное ДТП.
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