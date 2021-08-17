Возле села Сокольники на объездной дороге Львова столкнулись грузовик и два легковых автомобиля. В результате аварии погибла 70-летняя женщина. Об этом пишет пресс-служба полиции региона.

Сообщается, что произошло столкновение грузовика DAF под управлением 45-летнего жителя город Днепр и легковых автомобилей Renault Kangoo, которым управлял 74-летний львовянин, и Mercedes- BENZ 200Е под управлением 22-летнего жителя Львовского района.

В результате ДТП погибла 70-летняя пассажирка автомобиля Renault Kangoo. Водителя этого же автомобиля госпитализировали в больницу.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего).

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Кроме того, в Волынской области две несовершеннолетние сестры на мотоцикле влетели в бетонный забор, одна из них погибла на месте. Старшая из девочек, скорее всего, не справилась с управлением и врезалась в забор, полиция выясняет все обстоятельства трагедии, начато уголовное производство.

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