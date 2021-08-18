Кабинет министров Украины внес изменения в правила въезда иностранцев в страну на период пандемии COVID-19. В частности, теперь будут пускать с подтверждением не только полного курса вакцинации, но и после первой дозы.

Согласно изменениям, для пересечения границы Украины иностранцам и лицам без гражданства нужен отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на антиген, а также документ подтверждающий вакцинацию от COVID-19.

При этом будет приниматься иностранный COVID-сертификат, который подтверждает вакцинацию одной или несколькими дозами вакцин, которые включены в перечень Всемирной организации здравоохранения. Раньше нужно было подтвердить полный курс.

Ранее сообщалось, что коронавирусом через пару лет будут болеть только дети. Также мы писали о том, что люди, которые сделают прививку от коронавирусной инфекции, начиная со среды, 18 августа, будут вознаграждены.

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