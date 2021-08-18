ЄС вважає незаконними вироки окупаційного суду чотирьом кримським татарам. Про це заявив речник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Петер Стано. Він закликав Росію забезпечити повне дотримання міжнародних стандартів в галузі прав людини та інших зобов'язань відповідно до міжнародного права в окупованому Криму.

Напередодні окружний військовий суд в Ростові-на-Дону присудив від 12 до 18 років тюрми Ленуру Халілову, Руслану Месутову, Руслану Нагаєву та Ельдару Кантемірову. Їх затримали у червні 2019 року за сфабрикованою кримінальною справою "Хізб ут-Тахрір".