Президент Афганистана Ашраф Гани из-за захвата власти движением "Талибан" сбежал в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Он находится на территории страны вместе с семьей.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел ОАЭ.

В частности, МИД подтвердил, что Гани вместе с семьей находятся в Эмиратах. Их приняли по гуманитарным соображениям. Дополнительной информации в этом заявлении не было представлено.

Напомним, Гани покинул страну 15 августа на фоне стремительного захвата "Талибаном" крупных афганских городов и впоследствии столицы - Кабула. Также сообщалось, что он признал военную победу талибов, но считает их власть нелегитимной.