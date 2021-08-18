Сбежавший президент Афганистана находится в ОАЭ [ Редактировать ]
Президент Афганистана Ашраф Гани из-за захвата власти движением "Талибан" сбежал в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Он находится на территории страны вместе с семьей.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел ОАЭ.
В частности, МИД подтвердил, что Гани вместе с семьей находятся в Эмиратах. Их приняли по гуманитарным соображениям. Дополнительной информации в этом заявлении не было представлено.
Напомним, Гани покинул страну 15 августа на фоне стремительного захвата "Талибаном" крупных афганских городов и впоследствии столицы - Кабула. Также сообщалось, что он признал военную победу талибов, но считает их власть нелегитимной.
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