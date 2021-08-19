Запланированная на 30 августа встреча президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского перенесена на последний день лета. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В связи с расширением программы визита, встреча президентов США и Украины, Джо Байдена и Владимира Зеленского, состоится 31 августа. Мы договорились с США о переносе этой даты на один день, в частности, из-за расширения формата встречи двух президентов. Он будет предусматривать не только встречи делегаций, но и формат тет-а-тет.

Глава украинского МИД уточнил программу визита главы государства в США.

30 августа глава украинского государства начнет визит в США по приглашению президента Джо Байдена. Распорядок дня будет включать ряд важных встреч в Вашингтоне и штате Калифорния. Это две базовые точки для визита президента. Ни один президент Украины не залетал так далеко в США, никогда не посещал другое побережье.

Напомним, что Владимир Зеленский должен был вылететь в США 28 августа. Однако 21 июля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в официальном заявлении сообщила, что президента Украины ждут в Вашингтоне 30 августа.