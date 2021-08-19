51,7% респондентов, опрошенных Украинской социологической группой, за скорейшее подписание мирного соглашения по оккупированному Донбассу.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают "Українськi Новини".

Респондентам был задан вопрос: "Некоторые говорят, что Украина должна вернуть оккупированные территории Донбасса только на своих условиях, даже если придется воевать много лет. Другие говорят, что война в Донбассе ведет Украину к катастрофе, поэтому нужно как можно быстрее подписать мирное соглашение, даже если придется пойти на уступки. Которая точка зрения Вам ближе?"

51,7% респондентов ответили, что нужно как можно скорее подписать мирное соглашение, даже если придется пойти на уступки, 38,2% - придерживаются мнения, что Украина должна вернуть оккупированные территории Донбасса только на своих условиях, даже если придется воевать много лет.

Опрос проводился со 2 по 10 августа, были опрошены 1 206 совершеннолетних респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий методом личного интервью (face-to-face).

Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

Как сообщали Українськi Новини, 80,3% респондентов, опрошенных Украинской социологической группой в феврале, считают неуспешными действия власти по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.