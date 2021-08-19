Большинство украинцев хочет мирного соглашения по Донбассу даже ценой уступок [ Редактировать ]
51,7% респондентов, опрошенных Украинской социологической группой, за скорейшее подписание мирного соглашения по оккупированному Донбассу.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают "Українськi Новини".
Респондентам был задан вопрос: "Некоторые говорят, что Украина должна вернуть оккупированные территории Донбасса только на своих условиях, даже если придется воевать много лет. Другие говорят, что война в Донбассе ведет Украину к катастрофе, поэтому нужно как можно быстрее подписать мирное соглашение, даже если придется пойти на уступки. Которая точка зрения Вам ближе?"
51,7% респондентов ответили, что нужно как можно скорее подписать мирное соглашение, даже если придется пойти на уступки, 38,2% - придерживаются мнения, что Украина должна вернуть оккупированные территории Донбасса только на своих условиях, даже если придется воевать много лет.
Опрос проводился со 2 по 10 августа, были опрошены 1 206 совершеннолетних респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий методом личного интервью (face-to-face).
Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.
Как сообщали Українськi Новини, 80,3% респондентов, опрошенных Украинской социологической группой в феврале, считают неуспешными действия власти по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.
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