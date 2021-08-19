В Копычинцах умерла 48-летняя женщина, которая была заражена штаммом коронавируса "Дельта". Об этом сообщает местное издание Zaxid.net.

Это первая смерть от индийского варианта коронавируса на территории Тернопольской области.

Государственный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук отмечает:

Анализы на определение штамма коронавируса у 48-летней женщины были взяты еще при жизни. Ее результат вместе с теми 94 пробами тоже был отправлен в Киев в референс-лабораторию.

Среди подтвержденных 52 образцов были и анализы умершей женщины.

48-летняя жительница Тернопольской области недавно вернулась в Украину из Великобритании. Ее самочувствие ухудшилось уже дома, после чего врача диагностировали у нее "Дельту". Вместе с ней заболели ее родственники и близкие, которые контактировали с ней перед этим.

Ранее сообщалось, что число зараженных коронавирусом в Украине резко увеличилось. Также мы писали о том, что за сутки в Украине сделали почти 119 тысяч COVID-прививок.

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