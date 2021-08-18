В Украине пока не планируют закрывать границы из-за нового штамма коронавируса "Дельта". Однако правила въезда уже ужесточены.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов.

Читайте также Две области Украины не соответствуют "зеленой" зоне

"Мы уже ужесточили правила въезда в Украину. Если нужно будет, будем вводить жесткие меры, но полное закрытие границы пока не на повестке дня", - сказал он.

Ранее сообщалось, что число зараженных коронавирусом в Украине резко увеличилось. Также мы писали о том, что за сутки в Украине сделали почти 119 тысяч COVID-прививок.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.