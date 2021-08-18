Штамм "Дельта": будет ли Украина закрывать границы [ Редактировать ]
В Украине пока не планируют закрывать границы из-за нового штамма коронавируса "Дельта". Однако правила въезда уже ужесточены.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов.
"Мы уже ужесточили правила въезда в Украину. Если нужно будет, будем вводить жесткие меры, но полное закрытие границы пока не на повестке дня", - сказал он.
Ранее сообщалось, что число зараженных коронавирусом в Украине резко увеличилось. Также мы писали о том, что за сутки в Украине сделали почти 119 тысяч COVID-прививок.
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