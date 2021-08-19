Володимир Зеленський буде говорити віч-на-віч із Джо Байденом [ Редактировать ]
Президенти Володимир Зеленський та Джо Байден зустрінуться 31 серпня у Вашингтоні. Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, переговори відбудуться у розширеному форматі не лише на рівні делегацій, а й віч-на-віч.
Окрім американської столиці, Президент Зеленський відвідає штат Каліфорнія. Також, Дмитро Кулеба оголосив повний склад учасників саміту Кримської платформи, який стартує 23 серпня. На рівні глав держав будуть представлені 14 країн. Окрім того, участь у форумі братимуть делегації НАТО, Ради Європи та ГУАМ. Загалом - 44 іноземні місії. Разом з Україною - 45 учасників.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Саміт кримська платформа це приклад того, що Україна не повинна сидіти склавши руки і чекати коли хтось їй допоможе. Ми маємо виступати з реальними ініціативами амбітними, іноді нахабними ініціативами, маємо йти вперед і вести за собою партнерів, маємо повірити в себе, в свої сили і робити успішні зусилля та проєкти з метою гарантування безпеки нашої держави та деокупації наших територій.
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