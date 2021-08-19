Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут показала, как выглядела 10 лет назад. Соответствующее фото она показала на своей странице в Instagram. Фото она выставила в рубрике Instagram Stories.

Так, артистка вспомнила их со старшей дочерью Златой Митчелл поездку в Париж, показав несколько снимков на фоне Эйфелевой башни.

Исполнительница с особым трепетом вспоминала моменты, когда еще маленькая Злата просилась в такси, однако молодая мама заставляла девочку как можно больше ходить пешком.

Перебираю архивные фото, распечатываю и делаю альбомы, подписываю, вспоминаю детали, например, название отеля, номер, и что ночью кто-то лез через наше окно, перепутав номера, как в одном испанском отеле.

Напомним, Ольга Фреймут порадовала своих подписчиков в Instagram фото со своей семьей. 38-летняя украинская телеведущая показала фото, сделанное на отдыхе.

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