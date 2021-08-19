Что подарить человеку у которого все есть? [ Редактировать ]
Хотите сделать необычный подарок на значимое событие близкому человеку? Но что делать, если у него все есть, а банальные предметы галантереи, деньги в конвертах уже совсем не интересны? Подарочный сертификат на впечатление от Kava будет отличным решением.
Мы организовываем более 300 видов разных мероприятий по всем городам Украины. Маловероятно, что человек, у которого есть все испробовал хоть 20 из наших впечатлений. Поэтому, купить подарок на мероприятие с впечатлениями это всегда актуально и оригинально
Вашему близкому человеку не придется далеко ездить с сертификатом для получения эмоций. Выберите мероприятие в его городе.
Какое впечатление в подарок можно выбрать
Чтобы выбрать мероприятие, которое точно будет по душе имениннику, вам нужно разузнать о его характере и предпочтениях. Бывают люди, которые боятся высоты и большой скорости, а некоторые получают от этого экстрим и кайф. Например, будет неуместно человеку с тахофобией дарить дрифт на спорткарах. А вот дайвинг или какой-нибудь мастер-класс он оценит.
Интересные варианты впечатлений, которые можно подарить
- Прогулка на квадроциклах.
Подарок оценят любители драйва, скорости и адреналина. Прокат квадроциклов доступен в любое время года. Участники катаются по пересеченным местностям по интересным маршрутам.
Кому подойдет: молодому человеку, девушке, людям которые не боятся скорости.
- Конная прогулка.
Иппотерапия (общение с лошадьми) помогает расслабиться, успокоить нервы и забыть на время о проблемах. Именно с этой целью можно сделать такой подарок близким.
Катание на лошадях учит держать равновесие, улучшает осанку и физические данные. Спортивный вид езды будет по душе тем, кто любит скорость и экстрим.
Поэтому, сертификат на катание на лошадях является универсальным подарком и подойдет практически всем.
Кому подойдет: бабушке, дедушке, родителям, ребенку, взрослому человеку.
- Прыжки с моста с веревкой - роуп-джампинг.
Захватывающий прыжок поможет преодолеть страх высоты. Вы получите массу эмоций и адреналина. Прыжки абсолютно безопасны. Все оборудования проверяются перед каждый прыжком, а вы будете защищены двойными веревками и креплениями.
Кому подойдет: взрослому человеку без страхов высоты и проблем со здоровьем.
- SPA-процедуры или массаж.
Сертификат на массаж отличный подарок с заботой о здоровье и самочувствии близкого человека. Такой подарок оценят все, ведь все что нужно имениннику, это лечь и получать удовольствие.
Кому подойдет: родителям, подруге, коллегам, супруге.
- Универсальный сертификат.
Если не знаете какое впечатление подарить, то можно купить универсальный сертификат. Пусть именинник сам выберет один из 300 наших впечатлений.
Небольшой чек-лист по выбору впечатления:
1. Узнать о предпочтениях именинника;
2. Учитывать время года;
3. Искать мероприятие в городе, где живет именинник;
4. И обратиться в наш интернет-магазин подарков KАВА.
Как купить впечатление для подарка в KAVA
Чтобы подарить эмоции близкому, нужно купить сертификат в нашем сайт. Для этого выберите подходящее мероприятие и оплатите покупку удобным способом.
Сертификат забрать с нашего офиса в одном из указанных городов, или мы можем выслать на почту электронный вариант. Активация сертификата в течение 6 месяцев после оформления покупки (активирует сам именинник).
Ярких и незабываемых вам впечатлений с KAVA!
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