Убив одним ударом: у Києві засудили боксера до семи років ув'язнення [ Редактировать ]
Убив одним ударом. Печерський суд столиці визнав винуватим боксера Петра Очеретяного в убивстві і засудив його до 7 років ув'язнення.
Нагадаю, цей резонансний злочин стався в січні 2019-го. Тоді в одному з київських дворів двоє чоловіків не поділили дорогу. Між водієм і пішоходом виник конфлікт, що скінчився бійкою. Професійний боксер Очеретяний ударив одного з пасажирів автомобіля.
І так сильно, що той помер на місці. Пізніше виявилося, що загиблий був працівником Управління держохорони. Сам боксер своєї вини не визнав, чи подаватиме апеляцію - ще не відомо.
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