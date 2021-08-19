Убив одним ударом. Печерський суд столиці визнав винуватим боксера Петра Очеретяного в убивстві і засудив його до 7 років ув'язнення.

Нагадаю, цей резонансний злочин стався в січні 2019-го. Тоді в одному з київських дворів двоє чоловіків не поділили дорогу. Між водієм і пішоходом виник конфлікт, що скінчився бійкою. Професійний боксер Очеретяний ударив одного з пасажирів автомобіля.

І так сильно, що той помер на місці. Пізніше виявилося, що загиблий був працівником Управління держохорони. Сам боксер своєї вини не визнав, чи подаватиме апеляцію - ще не відомо.