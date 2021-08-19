Підсумки за тридцять років і плани на майбутнє. Освітяни з усієї України зібралися на форум у Запоріжжі. Серед проєктів обговорювали концепцію технічної освіти до 2027 року, навчання онлайн та програми протидії булінгу. А профільний міністр назвав пріоритети, якими керуватиметься його відомство.

Сергій Шкарлет, міністр науки та освіти України: