У Запоріжжі провели освітній форум [ Редактировать ]
Підсумки за тридцять років і плани на майбутнє. Освітяни з усієї України зібралися на форум у Запоріжжі. Серед проєктів обговорювали концепцію технічної освіти до 2027 року, навчання онлайн та програми протидії булінгу. А профільний міністр назвав пріоритети, якими керуватиметься його відомство.
Сергій Шкарлет, міністр науки та освіти України:
Якість і доступність це головні постулати, які на сьогодні є. Від маленького села до великого міста. На це треба звертати увагу. І я дякую всім освітянам за допомогу і підтримку.
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