Сотня найкращих. Сьогодні у столиці нагородили найбільш гідних працівників різних галузей. Це й учителі, і лікарі, і державні службовці та громадські активісти. А шістьом киянам присвоїли звання "Почесний громадянин міста".

Віталій Кличко, київський міський голова:

Від успіху кожного з них взагалі залежить успіх всієї країни. я мав честь сьогодні привітати їх з Днем Незалежності, 30-річчям і напередодні цього дня вручив державні нагороди, муніципальні, і почесні громадяни Києва і почесні грамоти від ВР, від Кабінету міністрів. І велика шана і низький уклін кожному з них хто працює і на плечах яких тримається і наше місто і наша країна.