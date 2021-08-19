Віталій Кличко нагородив найбільш гідних працівників різних галузей [ Редактировать ]
Сотня найкращих. Сьогодні у столиці нагородили найбільш гідних працівників різних галузей. Це й учителі, і лікарі, і державні службовці та громадські активісти. А шістьом киянам присвоїли звання "Почесний громадянин міста".
Віталій Кличко, київський міський голова:
Від успіху кожного з них взагалі залежить успіх всієї країни. я мав честь сьогодні привітати їх з Днем Незалежності, 30-річчям і напередодні цього дня вручив державні нагороди, муніципальні, і почесні громадяни Києва і почесні грамоти від ВР, від Кабінету міністрів. І велика шана і низький уклін кожному з них хто працює і на плечах яких тримається і наше місто і наша країна.
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