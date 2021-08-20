Байден и Макрон обсудили ситуацию в Афганистане [ Редактировать ]
Президент США Джо Байден провел переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном. Лидеры двух стран обсуждали ситуацию в Афганистане, власть в котором захватили боевики "Талибана". Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Так, в ходе беседы стороны высоко оценили американо-французское сотрудничество по эвакуации из Кабула своих граждан, помогавших западной коалиции афганцев и других афганских граждан, которые нуждаются в защите.
Байден и Макрон также подчеркнули важность продолжения тесной координации среди союзников и партнеров по Афганистану, в частности по вопросам гуманитарной помощи и поддержки беженцев.
Наконец, собеседники приветствовали планы проведения на следующей неделе виртуального саммита G7 по Афганистану, который инициирует Британия.
Ранее мы писали о том, что НАТО и США начали вывод войск из Афганистана. Администрация Джо Байдена заявила, что американская армия и войска НАТО покинут страну до 11 сентября 2021 года. 15 августа боевики без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей.
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