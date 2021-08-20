Канцлер ФРН сьогодні буде з візитом у Москві

Україна, Афганістан і Білорусь стануть основними темами на перемовинах Ангели Меркель і Володимира Путіна. Канцлер ФРН сьогодні буде з візитом у Москві.

За словами речника уряду Німеччини Штеффена Зайберта, для Ангели Меркель особливо важливим є питання збереження газового транзиту через Україну. Також Меркель і Путін говоритимуть про конфлікт на сході України. В неділю лідерка ФРН приїде до Києва.