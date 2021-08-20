На Буковині поліція викрила незаконний продаж лісу [ Редактировать ]
На Буковині чиновники продали лісу із заповідної зони на майже 3 з половиною мільйони гривень. Оборудку організували посадовці одного з держлісгоспів. Дерева рубали на території зоологічного заказника і збували за кордон.
Правоохоронці провели 14 Обшуків у Чернівецькому управлінні лісового та мисливського господарства. Вилучили лісодеревину, печатки та документи із доказами протиправної діяльності.
по теме
Дерева рубали на території зоологічного заказника і збували за кордон. Правоохоронці провели 14 Обшуків у Чернівецькому управлінні лісового та мисливського господарства
Шістнадцятирічна Вікторія Макаренко зникла в ніч проти п'ятнадцятого серпня. Без дозволу батьків пішла до сусідки
Про це повідомили в прокуратурі. Відкрито кримінальне провадження за статтею - хуліганство. Наразі поліція встановлює усіх причетних до інциденту на площі
Про це повідомили в прокуратурі. Відкрито кримінальне провадження за статтею - хуліганство. Наразі поліція встановлює усіх причетних до інциденту на площі
Пожежі не вщухають. На острові Евбея вітер жене вогонь до сіл. Звідти вже евакуйовано понад дві тисячі людей. Натомість на північ від Афін полум'я згасло