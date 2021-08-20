На Буковині чиновники продали лісу із заповідної зони на майже 3 з половиною мільйони гривень. Оборудку організували посадовці одного з держлісгоспів. Дерева рубали на території зоологічного заказника і збували за кордон.

Правоохоронці провели 14 Обшуків у Чернівецькому управлінні лісового та мисливського господарства. Вилучили лісодеревину, печатки та документи із доказами протиправної діяльності.