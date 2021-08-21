Американская компания General Motors объявила, что отзывает около 73 тысяч электромобилей Chevrolet Bolt из-за риска возгорания их аккумуляторов. Об этом сообщает Reuters.

Под отзыв подпадают 9335 автомобилей модели Bolt EV линейки 2019 года и 63 683 автомобилей Bolt EV и EUV линейки 2020-2022 годов в Канаде и США.

В редких случаях батареи этих автомобилей могут иметь сразу два дефекта - порванный анодный выступ и сложенный сепаратор, которые увеличивают риск возгорания. За все время эксплуатации модели Bolt были зафиксированы 10 случаев возгорания батарей.

Все дефектные батареи будут заменены на новые. Общую стоимость замены в General Motors оценили в $1 млрд.

В июле General Motors уже отзывала 69 тысяч электромобилей Chevrolet Bolt по аналогичной причине. Компания вынуждена на неопределенный срок приостановить продажи электромобилей и будет добиваться возмещения затрат у поставщика аккумуляторов - корейской компании LG.

Ранее в этом году Hyundai Motor заявила, что потратит $900 млн на замену аккумуляторов LG примерно в 82 тыс. Причина та же - опасность возгорания.

В данное время GM совместно с компанией LGES строит заводы по производству аккумуляторных батарей в штатах Огайо и Теннесси. GM заявила, что в электромобилях Hummer и Cadillac, которые будут выпускаться в следующем году, будет использовать аккумулятор другого поколения.

Как сообщали "Подробности", в Нидерландах, в городе Гронинген, электромобиль Volkswagen ID.3 сгорел сразу после зарядки.