В Нидерландах электромобиль после зарядки сгорел дотла [ Редактировать ]
В Нидерландах, в городе Гронинген, электромобиль Volkswagen ID.3 сгорел сразу после зарядки. Об этом сообщает InsideEV’s.
Владелица и ее дочь едва успели покинуть вспыхнувшую машину.
Volkswagen ID.3 был припаркован на улице на парковочном месте, зарезервированном для электромобилей, и непосредственно перед возгоранием была подключена к зарядной станции.
Владелица электромобиля отключила зарядный кабель, чтобы начать поездку. Она едва успела посадить своего ребенка в машину и хотела сесть за руль, как заметила дым, после чего тут же появилось пламя.
Женщина с ребенком успели покинуть начавший пылать электрокар и не пострадали. Чего не скажешь о самой машине.
Прибывший пожарный расчет быстро справился с огнем, но это не помогло Фольксвагену - машина сгорела дотла и не подлежит восстановлению. Более того - от огня пострадал стоявший рядом электрокар Nissan Leaf первого поколения, у которого от высокой темературы оплавился передний бампер.
Ранее мы писали о том, что в Житомирской области сгорел дом от удара молнии.
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