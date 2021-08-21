Німеччина обирає Бундестаг. У країні стартували парламентські вибори. Щоправда, наразі проголосувати можна лише поштою. Скільки німців скористаються цією можливістю, не чекаючи 26 вересня? Якій партії пророкують перемогу ? І кого німці хочуть бачити наступним канцлером?

У німецьких друкарнях майже цілодобово випускають пам'ятки про майбутні парламентські вибори. Цього тижня їх отримають усі громадяни Німеччини, які мають право голосу. У конверті буде загальна інформація і докладна інструкція - як замовити бюлетені й проголосувати поштою.

Петра Міхаеліс-Мерцбах, керівниця органу, що відповідає за проведення виборів у землі Берлін:

Голосування поштою - це віяння часу. Тож ми готуємося, що таких виборців буде багато. У тому числі і через коронавірус. Ми підготували додатковий персонал, який опікуватиметься саме заочним голосуванням.

На минулих парламентських перегонах так проголосували майже 30 відсотків виборців. Цього ж разу соціологи очікують ще більшу "поштову" активність. Через пандемію брати участь у волевиявленні з дому можуть понад половину громадян.

А от за кого німці віддадуть свої голоси - соціологи прогнозувати не беруться. Адже настрої виборців змінюються буквально щомісяця. Спершу фаворитом перегонів вважали "зелених", потім уперед вирвалися християнські демократи. І ось новий сюрприз - політичні бали несподівано почали набирати есдеки.

Він уже боксував на рингу і разом з Ілоном Маском оглядав завод, який той будує в Німеччині. Що тільки не робив Армін Лашет, аби завоювати симпатії виборців. Утім, соцопитування безжальні: християнські демократи наразі лідирують, але помітно втрачають підтримку виборців. І саме через Арміна Лашета. Лише 21 відсоток виборців вважають, що він упорається з роботою канцлера. Лідеру ХДС, який є ще і прем'єром землі Північний Рейн-Вестфалія, не пробачили невдалого антикризового менеджменту під час повеней. І недоречного сміху при відвіданні постраждалих регіонів.

Ви нас дуже розчарували! Побачите це на виборах!

Ще гірші справи в лідерки "зелених" Анналени Бербок. Бачити її канцлер кою хочуть лише 16 відсотків виборців. Рейтинги Бербок упали після того, як в її щойно презентованій книзі виявили плагіат. А ще лідерці "зелених" закидають відсутність досвіду - досі вона не працювала на жодній державній посаді.

Анналена Бербок, кандидатка в канцлери Німеччини від партії "Зелені":

Ці вибори будуть вирішальними! Ми оберемо напрямок, майбутнє, в якому все буде кращим.

Якби німці обирали канцлера напряму, то перегони виграв би він - кандидат від Соціал-Демократичної партії і міністр фінансів Олаф Шольц. Останні соцопитування приголомшують: майже 45 відсотків німців вважають, що саме він здатен керувати країною. Бо фаховий, спокійний і виважений. І досі його ім'я не звучало в жодному скандалі.

Олаф Шольц, кандидат у канцлери Німеччини від Соціал-демократичної партії:

У нашій країні низькі зарплати. Багато людей важко працюють і мало заробляють. Мінімальна платня має бути не нижчою за 12 євро за годину. І я зроблю це у перший рік мого канцлерства.

За есдеків Шольца нині готові проголосувати 20 відсотків виборців. 18 - за "зелених". Трохи більше 25 процентів планують підтримати християнських демократів. А це означає, що шанси стати наступним канцлером Німеччини є у всіх трьох кандидатів. Усе залежатиме від того, якій з партій вдасться сформувати і очолити коаліцію з менших політичних сил.