Останній прогон і чергове випробування заторами. У столиці остання репетиція параду. Центром могли проїхати лише танки та військова техніка, небо гуло від гелікоптерів та винищувачів.

Фінальну репетицію і те, що творилося на дорогах Києва, бачив мій колега Олександр Васильченко, він із нами на зв'язку. Чи не дарма псували собі нерви кияни цього тижня? Що ти побачив на репетиції, наскільки масштабним та яскравим буде свято?

З того, що я побачив, парад й справді має бути масштабним. Отже по порядку. Сьогодні репетиція ювілейного параду почалася без ексцесів та затримок, як це минулої п'ятниці. Тоді, нагадаю, на Хрещатику зламався танк і початок трохи пригальмувався. Дороги у центрі Києва почали перекривати ще з обіду. Тож навіть у вихідний день - не обійшлося без заторів.

Як і минулого разу подивитися на дійство прийшли багато людей. Зараз навіть пройти Хрещатиком - складно. Щоб все побачити, дехто навіть видерся на підвіконня Головпоштампту.

Бо сьогодні фінальна репетиція і все максимально наближене до параду, який відбудеться на день незалежності. Єдине - немає Президента та високих гостей.

Парад починається гімном України, під який лунають артилерійські залпи. Далі йдуть піші розрахунки. Їх 36. Нині всі вже в парадній формі.

24 серпня Хрещатиком пройдуть не лише українські військові, а й армійці дружніх країн - Сполучених Штатів, Литви, Латвії, Польщі, Британії, Франції. Крокуватимуть й ветерани. Далі, за пішою колоною, в небі з'являються гелікоптери та літаки. Окраса авіачастини - наша гордість, мрія.

Потім - військова техніка: танки, бронетранспортери, ракетні установки. І завершує дійство світло-шумова вистава винищувачів. Але, передати словами ту атмосферу, яка зараз панує на Хрещатику дуже складно. Тому я раджу прийти сюди 24 серпня о 10 ранку і все побачити на власні очі.