Загрози "Північного потоку-2" - обговорили Україна, США та Німеччина. На полях саміту "Кримської платформи" зустрілися міністри енергетики трьох країн. Ішлося, зокрема, про гарантії для нашої держави щодо збереження транзиту та усунення монополії Газпрому на ринку.

Також розглянули питання синхронізації енергосистеми України з державами ЄС. А міністр енергетики Німеччини пообіцяв інвестиції німецьких компаній у виробництво "зеленого" водню.