"Північний потік-2": міністри енергетики України, США та Німеччини обговорили загрози [ Редактировать ]
Загрози "Північного потоку-2" - обговорили Україна, США та Німеччина. На полях саміту "Кримської платформи" зустрілися міністри енергетики трьох країн. Ішлося, зокрема, про гарантії для нашої держави щодо збереження транзиту та усунення монополії Газпрому на ринку.
Також розглянули питання синхронізації енергосистеми України з державами ЄС. А міністр енергетики Німеччини пообіцяв інвестиції німецьких компаній у виробництво "зеленого" водню.
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Йшлося, зокрема, про гарантії для України щодо збереження транзиту та усунення монополії "Газпрому" на ринку. Також обговорили синхронізацію енергосистеми України з країнами ЄС
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