День Независимости: в Раде стартовало торжественное заседание [ Редактировать ]
Во вторник, 24 августа, Верховная Рада Украины собралась на торжественное заседание по случаю Дня независимости Украины. В его рамках голосования не запланированы.
Торжественное заседание Рады будет посвящено 30-й годовщине принятия Акта провозглашения независимости Украины.
На заседание прибыл президент Украины Владимир Зеленский, депутаты прошлых созывов, бывшие президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, а также другие высокопоставленные чиновники и зарубежные гости.
Флаг независимости Украины в сессионный зал внесли дети с территории, которая граничит с оккупированной, и победители конкурса "Независимость моей страны".
Ранее мы писали о том, как военные готовятся к параду ко Дню Независимости.
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