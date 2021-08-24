Во вторник, 24 августа, Верховная Рада Украины собралась на торжественное заседание по случаю Дня независимости Украины. В его рамках голосования не запланированы.

Торжественное заседание Рады будет посвящено 30-й годовщине принятия Акта провозглашения независимости Украины.

На заседание прибыл президент Украины Владимир Зеленский, депутаты прошлых созывов, бывшие президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, а также другие высокопоставленные чиновники и зарубежные гости.

Флаг независимости Украины в сессионный зал внесли дети с территории, которая граничит с оккупированной, и победители конкурса "Независимость моей страны".

Ранее мы писали о том, как военные готовятся к параду ко Дню Независимости.

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