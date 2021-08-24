І саме про герб наступний сюжет із нашої серії до 30 річниці Незалежності. А ще про гімн. Адже це невід'ємні атрибути державності. Скільки насправді років українському тризубу? Де і навіщо його зображали? Чому в 2003 слова гімну - змінили?

Богдан Вербицький з'їздив на батьківщину автора гімну та відвідав місце, де наш герб уперше затвердили офіційно. Що дізнався - дивіться далі.

Символ, що об'єднує всю країну! Із віковою історією!

Антон Богдалов, завідувач відділу історії незалежної України Національного історичного музею:

Ми можемо вважати це найдавнішим зображенням тризуба.

І рядки, які змалечку знає кожен українець. Ми з'їздили на батьківщину автора. Та на власні очі побачили справжні артефакти.

Антон Богдалов, завідувач відділу історії незалежної України Національного історичного музею:

Це є родовий герб Рюриковичів. Володимира Великого.

Усе аби "відчути" нашу історію зсередини.

Він усюди. На будівлях, кордонах, шевронах та документах. На перший погляд, простий символ для кожного українця тризуб. Герб, що приховує складну історію, ще з часів Володимира Великого! Тризуб насправді його родовий символ, і з'явився він...

Антон Богдалов, завідувач відділу історії незалежної України Національного історичного музею:

На перших карбованих монетах. Це, знову ж таки, Володимир Великий.

Тобто, "тиражувати" наш герб почали ще в Х сторіччі! З Антоном ми спілкуємося в Національному музеї історії України. Історик вдягає спеціальні рукавички, аби показати унікальний артефакт.

Антон Богдалов, завідувач відділу історії незалежної України Національного історичного музею:

Плінфа, яку було знайдено під час розкопок, які проводилися на території Десятинної церкви. Основа збереглася, і тому тотожність вона видна.

Єдине, що змінилося - додали синій щит. Але до сьогодні тризуб міг і не дожити, бо герб в Україні змінювали часто. За Гетьманщини, приміром, зображали козака із шаблею, або мушкетом. Найчастіше символ змінювали в буремні десяті минулого століття. Грушевський, скажімо, пропонував свій варіант українського герба золотий плуг на синьому фоні, або ж зобразити на ньому літеру "У". За Скоропадського тризуб на герб повернули.

Антон Богдалов, завідувач відділу історії незалежної України Національного історичного музею:

На якому також був тризуб, але основа того герба все ж складав козак з мушкетом, а верх цього герба був тризуб.

Але остаточно закріпити цей символ Скоропадський не встиг. До Києва повернулася УНР.

Антон Богдалов, завідувач відділу історії незалежної України Національного історичного музею:

Було прийнято рішення про затвердження тризубу, як національної символіки.

Ззовні трохи схоже на Верховну Раду, чи не так?

Біла будівля з колонами та скляний купол із прапором. Будинок учителя культова споруда для української історії.

Бо тут засідав перший український парламент - Українська Центральна Рада. 22 березня 1918 її представники вдруге ухвалили державний герб - тризуб.

Рішення приймали там в залі. Зараз туди не потрапити. Будівля - в аварійному стані.

Показуємо стару форму, де зображений тризуб

Це ті кокарди, які використовували під час української революції українські військові.

Цей тризуб і став прообразом Сучасного герба. Разом із Антоном підходимо до стендів уже новітньої історії.

Антон Богдалов, завідувач відділу історії незалежної України Національного історичного музею:

Ця табличка з тризубом, з національним гербом. Саме цю табличку вперше було встановлено після оголошення Незалежності було встановлено на національному кордоні з Румунією.

Поруч постанови про затвердження герба, прапора та гімну. Цікаво, що всі документи надруковані ще на старих зразках бланків із гербом Радянського Союзу.

Антон читає зі стенду:

Затвердити музичну редакцію, затвердити повсякденне виконання.

Його, до речі, змінювали! Остаточну редакцію гімну затвердили лише 2003: змінили текст.

Антон Богдалов, завідувач відділу історії незалежної України Національного історичного музею:

Остаточну версію гімну України було затверджено в 2003 році за поданням Кучми. В початковому тексті: "Ще не вмерла Україна і слава, і воля", для того, щоб змінити цей негативний аспект на "ще не вмерла Україна", "ще не вмерли в України і слава, і воля".

Від оригінального тексту Чубинського офіційна версія гімну відрізняється. Вона коротша - із вірша прибрали багато рядків зі згадками історичних постатей: Наливайка, Залізняка та Хмельницького. А ще скоротили приспів.

Антон Богдалов, завідувач відділу історії незалежної України Національного історичного музею:

У тій другій половині приспіву оригінального тексту там є заклик до боротьби. Умовно кажучи. В другій частині приспіву. Тому було вирішено, що Україна вже незалежна, і він фактично є неактуальним. І ця друга половина приспіву вона просто була прибрана.

Музику до герба остаточно затвердили теж 2003. А що відомо про автора слів гімну?

Колись це була одна з вуличок хутора Чубинського ще Полтавської губернії. Зараз це вулиця Короленка в місті Борисполі.

Приблизно тут і народився Павло Чубинський - автор слів, які знає кожен українець ще змалечку.

Парадокс, але повноцінний пам'ятник на весь зріст авторові українського гімну звели лише 2020. А зруйновану садибу в 30-х роках минулого століття й досі відновити не можуть.

Декілька кілометрів від Борисполя. Село Чубинське. На його околиці і відтворюють маєток автора українського славня. 30 відсотків робіт виконані, на цьому і зупинилися. Але чи знають місцеві, чому Чубинське називається "Чубинським"?

Тут жив наш етнограф Павло Платонович Чубинський. Це його хутір. Він ці дуби історичні, а як же? - А що він написав? - … слова до гімну України.

Якому півтори сотні років! Та герб тисячолітньої історії! Два символи, які не тільки характеризують нас, а й демонструють Значно глибший сенс: Україна це більше, ніж 30 років Незалежності.