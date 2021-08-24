Ситуація у Афганістані загострюється. В ООН повідомляють про звірства талібів, як то страти тих, кого вони вважають зрадниками. А на евакуацію іноземних громадян та місцевих, які співпрацювали із Заходом, залишається всього тиждень.

Чи можливо посунути кінцеву дату виходу іноземних військ з Афганістану обговорили лідери країн Великої сімки на позачерговому саміті. Світлана Чернецька розповість подробиці.

Паніка, страх та надія. Ситуація в аеропорту Кабула досі доволі напружена. Тисячі людей все ще сподіваються покинути країну, де владу захопило угруповання Талібан.

Ми не знаємо, хто і як насправді керуватиме країною. Тут безробіття, небезпека, жодних джерел прибутку, відсутність їжі. Ми опинилися у ситуації, коли не розуміємо, куди нам ще іти.

Вже тиждень триває евакуація людей. Країни вивозять насамперед своїх громадян, а також афганців, які працювали на західну владу. Адже на їхні життя вже полюють таліби.

Мішель Башелет, верховна комісариня ООН з прав людини:

Ми отримали достовірні свідчення про серйозні порушення на багатьох територіях під контролем Талібану. Зокрема, йдеться про страту цивільних та вояків афганських сил безпеки. Обмеження прав жінок, зокрема права на свободу пересування та відвідування школи. Рекрутинг дітей у солдати та придушення мирних протестів.

Через загрозу звірств Талібану за тиждень з цього аеропорту евакуювали десятки тисяч людей. Але потік охочих не зменшується. І найімовірніше, усіх не встигнуть вивезти до 31 серпня. В цей день закінчується термін перебування американських військ у Афганістані.

Бен Воллес, міністр оборони Великої Британії:

Ми проситимемо Сполучені Штати продовжити перебування їхньої місії. Важливо, щоб люди зрозуміли - США мають понад 6000 людей у аеропорту Кабула і якщо вони його покинуть, то зникне вся інфраструктура, яка давала нам можливість евакуювати людей. А якщо продовжать місію хоча б на день чи два - ми зможемо забрати ще більше людей.

Справа в тому, що американці не лише забезпечують охорону аеропорту на землі та з повітря. Але відповідають за його діяльність. Зокрема, авіаційні спеціалісти керують повітряним рухом. Тож самотужки ані британцям, ані іншим європейським солдатам не впоратися.

Гайко Маас, міністр закордонних справ Німеччини:

Ми ведемо перемовини зі США, Туреччиною та іншими партнерами, щоби продовжити евакуацію людей після 31 серпня. Ми також змушені вести перемовини із Талібаном, адже це угруповання відіграватиме особливу роль в операції після виведення американських військ.

Наразі таліби непохитні - останній вояк США мусить покинути країну рівно за тиждень. І Вашингтон робитиме усе, щоби так і сталося.

Втім, європейські союзники все ще не втрачають надії переконати Штати залишитися надовше. І саме це обговорюють на віртуальній зустрічі глав держав Великої Сімки. Позачерговий саміт скликав британський прем'єр, щоби напрацювати спільний підхід до кризи в Афганістані.