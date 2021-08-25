Як відновити переговори "нормандської четвірки" вирішували напередодні в Києві. До столиці прибув міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Український міністр Дмитро Кулеба запевнив його, що Київ готовий до діалогу і допомагатиме в організації саміту. Але потрібно, щоб цього прагнула Росія.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України: