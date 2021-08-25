Міністри закордонних справ Франції та України зустрілись у Києві [ Редактировать ]
Як відновити переговори "нормандської четвірки" вирішували напередодні в Києві. До столиці прибув міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.
Український міністр Дмитро Кулеба запевнив його, що Київ готовий до діалогу і допомагатиме в організації саміту. Але потрібно, щоб цього прагнула Росія.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Нормандський формат має працювати і ми очікуємо від нього більшої динаміки. Ми розуміємо, що насамперед, це залежить від позиції Росії. Ми готові до проведення зустрічі міністрів закордонних справ у нормандському форматі. Сподіваємося, що наш російський колега міністр Лавров так само конструктивно і добросовісно підійде до проведення цієї зустрічі.
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