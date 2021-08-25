В Україні відбулось майже 400 масових заходів до 30-річчя Незалежності [ Редактировать ]
До 30-річчя Незалежності в Україні відбулося майже 400 масових заходів, в яких взяли участь мільйони українців.
Наймасовіші - у Києві. Понад 100 тисяч людей. Їхню безпеку гарантували 10 тисяч правоохоронців - повідомили в Нацполіції.
Кажуть - свято минуло спокійно. Зафіксували лише кілька порушень.
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В Одесі головною родзинкою свята стали військово-морські сили. Там провели масштабний парад, участь в якому взяли приблизно тридцять кораблів та катерів. Долучилися і закордонні - з Італії, Румунії, Болгарії та Грузії.
Коробка за коробкою по Хрещатику крокують захисники України. Ветерани АТО, діючі піхотинці, десантники, спец-призначенці, дівчата-військовослужбовиці, силовики та навіть службові песики у супроводі кінологів.
Він усюди. На будівлях, кордонах, шевронах та документах. Герб, що приховує складну історію, ще з часів Володимира Великого!
Во вторник, 24 августа, в Одессе по случаю 30-й годовщины независимости Украины прошел военно-морской парад.
О 10 на Хрещатику розпочнеться парад за участю понад п'яти тисяч військовослужбовців і рекордного числа техніки